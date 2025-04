Stefano Neri, morto nel giorno del suo 19esimo compleanno in un incidente in moto

Adrano - Adrano piange il giovane Stefano Neri, il 19enne che ha perso la vita, ieri sera, durante un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in via San Leo. Con lui a bordo di un motorino c’era un amico coetaneo, condotto in codice rosso prima all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla e poi trasportato d'urgenza al Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma non è un pericolo di vita. Nulla da fare, invece, per Stefano Neri, che è morto sul colpo cadendo dal ciclomotore.

Sul luogo dell' incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e la polizia degli Stato. Il giovanissimo Stefano Neri, in base a quanto si apprende, festeggiava proprio ieri il suo compleanno. "Ancora una volta Adrano piange per la morte di un giovane di soli 19 anni, deceduto a causa di un tragico incidente. Dire che siamo affranti e profondamente addolorati - ha dichiarato il primo cittadino di Adrano -è scontato ma sinceramente si rimane senza parole e sconcertati di fronte alla vita spezzata del giovane Stefano nel giorno del suo compleanno. Adrano si appresta a vivere una vera settimana di Passione”.