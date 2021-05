Stefano Pagano è il morto dell'incidente di Ragusa. FOTO

Ragusa - E' Stefano Pagano il 21enne ragusano morto nell'incidente di stamani in via Archimede a Ragusa. Ferito e ricoverato in ospedale l'amico che stamani alle 6 si trovava sulla Fiat Punto con lui.

L'auto è andata a sbattere prima contro un albero, poi contro una inferriata. Si è trattato di un incidente autonomo. "Non ci posso ancora credere riposa in pace amico mio", si legge tra i messaggi di cordoglio degli amici. I rilievi sono della Polstrada di Ragusa. Il papà di Stefano è un operatore del 118. Stefano era orfano di madre.

Sul social scriveva: "Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi". Qui le foto dell'incidente.