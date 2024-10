Storico bar di via Etnea chiuso dai Nas

Catania - Escrementi di topi e blatte. E’ quanto hanno trovato i carabinieri della stazione di Piazza Dante insieme ai colleghi del Nas in uno storico bar-pasticceria in via Etnea, in pieno centro storico a Catania. Il titolare è stato denunciato per violazioni nel settore igienico-sanitario. I militari, infatti, hanno accertato che il laboratorio di produzione e stoccaggio degli alimenti era sporco e male odorante.

Nei locali, infatti, c’erano tracce di unto e sporco pregresso, escrementi di topi sparsi un po’ ovunque, sia sul bancone dove venivano preparati i cibi sia sugli scaffali dove erano stati ammassati diversi chili di farina, zucchero, formaggi e riso.Tra i cibi già pronti e le 1800 bottiglie di latte e lattine varie, i militari hanno trovato anche blatte. La merce – più di 500 chili tra dolciumi e rosticceria già pronta, 100 chili di gelato e anche tutte le bevande – è stata sequestrata e l’attività è stata sospesa. Il titolare, un 54enne catanese, è stato denunciato.