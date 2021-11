Rosolini - Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina sulla strada Provinciale 26, Rosolini-Pachino, dove sono in corso dei lavori per la messa in sicurezza dell'arteria stradale. Un bobcat dell'impresa che sta eseguendo i lavori è sprofondato in una buca e per puro miracolo non si è ribaltato. Il mezzo si trovava nel bordo della strada, ma la buca era occultata da detriti e fango.

Solo tanta paura e qualche contusione per il conducente del mezzo.