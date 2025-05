Strage Monreale, chi è Samuel Acquisto, il 18enne fermato

Monreale - Salvo Calvaruso e Manuel Acquisto, “Uniti nel bene e nel male”.

I testimoni e le telecamere hanno dato un volto al ragazzo che accompagnava Salvatore Calvaruso sabato notte, a Monreale. Ieri pomeriggio, i carabinieri del comando provinciale hanno fatto accertamenti su uno scooter, nel quartiere Zen2. Durante i controlli, un diciottenne si è presentato con il suo avvocato in caserma. Dopo l’interrogatorio, l’indagato è stato fermato, con l’accusa di concorso in strage. Si tratta di Samuel Acquisto. Secondo la ricostruzione della procura diretta da Maurizio de Lucia sarebbe stato alla guida della moto Bmw segnalata da alcuni testimoni e avrebbe “istigato” Calvaruso a sparare.

C’è ancora da identificare il secondo giovane che ha sparato. Determinanti sono le testimonianze di chi ha assistito alla strage (sono 8 i testimoni) e soprattutto le immagini di alcune telecamere dei negozi del centro di Monreale.

In caserma, Acquisto ha provato a sminuire il suo ruolo: ha ammesso di essere stato a Monreale, con l’amico Calvaruso, ma è caduto in tante contraddizioni. Per la procura di Palermo Acquisto “ha certamente istigato, rafforzato e determinato, nonché agevolato, la condotta esecutiva di Calvaruso e degli altri complici allo stato ignoti”.