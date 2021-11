Strappa il naso alla moglie con un morso, rischia di restare sfregiata

Favara - Non rassegnandosi alla separazione, e si è recato a casa dell’ex moglie: durante la lite, all’improvviso ha tentato di abusare sessualmente e alla resistenza della donna, fuori di sé, le ha strappato con un morso la punta del naso. Un operaio rumeno di 44 anni residente a Favara, nell’agrigentino, è stato arrestato dai carabinieri sabato pomeriggio, in flagranza di reato, per tentata violenza sessuale e lesioni gravissime.

La vittima è una badante 42enne, anche lei rumena e domiciliata da anni a Favara: trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici l’hanno medicata diagnosticandole però la “mutilazione della punta del naso”. Ora è ricoverata in prognosi riservata: non rischia la vita, ma di restare per sempre col segno della brutale aggressione in volto.