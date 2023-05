Studentessa universitaria di Vittoria trovata morta a Perugia

Perugia - Sono indirizzate sul gesto volontario le indagini sulla morte della studentessa poco più che ventenne trovata morta in un alloggio universitario privato di Perugia nella notte fra venerdì e sabato. Lo ha appreso l'Ansa da fonti inquirenti qualificate. Gli elementi raccolti fino ad ora, a quanto si apprende, portano a escludere che la giovane sia stata vittima di gesti violenti da parte di altri. Viveva da sola nella camera e la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Come prassi in questi casi è stata disposta l'autopsia che potrà fornire gli elementi per definire il caso. Al momento dalle indagini non sono stati chiariti i motivi alla base del probabile suicidio.

Il ritrovamento del corpo

E’ di Vittoria la ragazza di 21 anni trovata morta a Perugia all’interno degli alloggi universitari di Corso Giuseppe Garibaldi. A dare l’allarme è stato ieri notte un ragazzo, fidanzato di un’amica della vittima. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura che hanno sentito il giovane, che ha raccontato che la sua fidanzata non riusciva da un giorno a mettersi in contatto con l’amica e gli ha chiesto quindi di andare a verificare la situazione. Una volta forzata la porta, è entrato, trovando il corpo della ragazza senza vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, il medico legale e il pm di turno che ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.