Stufo dell’attesa, calci e pugni a ogni infermiere sotto tiro

Catania - "Siamo ancora una volta di fronte a fenomeni di aberrante violenza che ormai ogni giorno si consumano negli ospedali italiani, diventati incredibilmente veri e propri ring, con pronto soccorso trasformati in campi di battaglia e infermieri costretti al ruolo di vittime di vergognose aggressioni". Il sindacato Nursing Up torna a denunciare: "Negli ultimi giorni gli episodi di brutale rabbia, sfociata in calci e pugni ai danni degli infermieri, sembra che abbiano raggiunto l'acme assoluto - scrive oggi in una nota -, mancano presidi delle forze dell'ordine soprattutto negli ospedali del Sud”, teatri di assalti al personale legati “all'incontrollata e imprevedibile reazione di pazienti e parenti, che scatenano con modalità incivili le loro ansie”.

In Sicilia, l'ultimo episodio è avvenuto "il 6 maggio scorso all'ospedale Cannizzaro di Catania (foto): calci e pugni contro gli infermieri. Un paziente, infastidito dall'eccessiva attesa, è letteralmente esploso come una bomba a orologeria, aggredendo tutti gli operatori sanitari che gli capitavano sotto tiro. I pronto soccorso sono diventati vere e proprie trincee - afferma il presidente di Nursing Up, Antonio De Palma -, solo nel primo trimestre 2021 si contano centinaia di fughe volontarie dai presidi: logorati da un mestiere che non li ripaga più, decidono nella migliore delle ipotesi di cambiare reparto" perché sempre più spesso "addirittura scelgono di cambiare vita e abbandonare la sanità, optando per le dimissioni volontarie". Un altro fenomeno, quello della rinuncia al camice, che abbiamo già investigato su Ragusanews per quanto riguarda i medici.

"Non sono solo i 2 anni di una pandemia che ha messo a nudo le voragini di un sistema claudicante - aggiunge De Palma -, non è solo la mancata valorizzazione legata a uno stipendio tra i più bassi d'Europa, perché siamo terzultimi in graduatoria con la media di 1.400 euro al mese. C'è altro che da mesi, unito allo stress della quotidianità e alla carenza di personale, fomenta una pericolosa disaffezione nei confronti di questa professione: la mancanza della minima sicurezza nei luoghi di lavoro. Mettiamoci nei panni delle nostre donne - conclude - delle nostre infermiere, madri e mogli, che devono tornare a casa dai figli e dal marito con ecchimosi, occhi tumefatti o fratture: non si tratta solo dei segni e delle cicatrici sul corpo, ma anche dei ricordi indelebili che segneranno l'esistenza di persone, prima ancora che operatori sanitari".