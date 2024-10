Sua figlia ha causato un incidente stradale, servono subito 12.000 euro!

Ragusa - È scattata alle prime ore di questa mattina, lunedì 7 ottobre, la nuova operazione dei Carabinieri della Stazione di Ragua Ibla che, al termine di una lunga ed articolata attività indagine contro i crescenti episodi di truffa agli anziani, hanno tratto in arresto un 26enne truffatore napolentano, autore di una serie di truffe in danno di persone anziane commesse negli scorsi mesi nel territorio della provincia di Ragusa.

Il canovaccio era sempre lo stesso: le vittime ricevevano una telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, il quale gli rappresentava che un proprio stretto familiare si trovava in stato di fermo quale responsabile di un grave incidente stradale e che per poter procedere in suo favore si rendeva urgentemente necessario il pagamento di un’ingente somma di denaro. La malcapitata vittima, quindi, successivamente raggiunta presso la sua abitazione da un finto avvocato rappresentato quale l’incaricato della trattazione della questione, consegnava spontaneamente oro e denaro al malvivente, che si dileguava facendo perdere le proprie tracce. È costata però cara al truffatore la propria ingordigia che, non pago dei quasi 30.000 € raccimolati in solo tre degli episodi contestati, si è fatto consegnare da un’anziana il proprio bancomat con relativo codice personale, per poi si recarsi in diversi sportelli del capoluogo ibleo per prelevare importanti somme in contanti, venendo così ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

I Carabinieri di Ragusa Ibla, nel corso degli ultimi quattro mesi, hanno ricostruito i movimenti del malvivente, riuscendo finalmente a procedere nei suoi confronti. La Procura della Repubblica di Ragusa, infatti, condividendone appieno le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri, ha richiesto al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa l’emissione della misura cautelare in carcere, eseguita stamane dai militari di Ibla tra i vicoli del centro storico del capoluogo partenopeo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Napoli.