Sucidio dal ponte Costanzo per un 28enne di Caltagirone

Modica - Una persona si è tolta la vita nella serata di oggi, domenica, lanciandosi dal ponte Costanzo tra Modica e Ragusa.

Sono intervenuti i carabinieri. Per il recupero del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Il cadavere non è stato ancora recuperato. L'uomo ha lasciato l'auto sul ponte salvo poi lanciarsi nel vuoto. La macchina aveva le quattro frecce accese. Il corpo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. Il suicida è un 28enne di Caltagirone. Nato nella città calatina nel 1993 e lì residente. E' venuto sino al viadotto Costanzo per togliersi la vita.

Il corpo sarà trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Modica, dove sarà sottoposto a ispezione cadaverica.