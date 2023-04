Sventato furto in un'azienda agricola a Macconi

Acate - A seguito della segnalazione dell’antifurto, durante la scorsa notte, alcune guardie giurate intervenivano presso un’azienda agricola di contrada Macconi ad Acate, mancavando di poco i malintenzionati, che si davano alla fuga per le campagne circostanti.

Immediatamente allertato il Commissariato di Vittoria, inviava in ausilio una volante con gli Agenti. Le forze dell'ordine trovavano danneggiata ed aperta, la porta d’ingresso del locale tecnico adibito a deposito di utensili per l’agricoltura e fitofarmaci dell’azienda agricola.

Non è stato rubato nulla, così come affermato dal proprietario, anche lui arrivato sul posto per il sopralluogo, nel cuore della notte.