Taglia l'oleandro per allargare la bancarella abusiva VIDEO

Palermo – “Palermo è quella magica città dove non solo monti indisturbato una bancarella abusiva in una aiuola pubblica, ma nel farlo tagli un oleandro. Questi "lavori" vanno avanti indisturbati su via Oreto alta. Chiunque compri da questa gentaglia è complice” scrive una cittadina palermitana, postando l’operazione in corso sotto un condominio. E “le volanti della polizia gli passano davanti da 3 giorni” scrive, prima di comunicare ai follower di aver già segnalato la vicenda alla municipale.