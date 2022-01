Taglialegna muore a 19 anni travolto da un albero

Dolzago, Lc - "Ci mancherà il tuo sorriso, la tua risata, la tua spensieratezza, il rombo della tua moto. Sarai sempre nei nostri cuori". Da due giorni si rincorrono sui social i messaggi di cordoglio per Thomas Tavola, morto sabato a soli 19 anni in un tragico incidente a Dolzago, nel lecchese. Il ragazzo era un giardiniere di professione: ieri pomeriggio però non stava lavorando, ma semplicemente aiutando la famiglia in un terreno di proprietà.

Mentre tagliava alcuni alberi per fare legna una pianta lo ha travolto, procurandogli gravissimi traumi. Sul posto, in un terreno sulla via provinciale (foto), sono arrivate due ambulanze e un elicottero del 118, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Thomas è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non ci sarà autopsia né ulteriori accertamenti: per il magistrato la dinamica è chiara, tanto che la salma è già stata restituita alla famiglia per i funerali, che si terranno oggi. Anche i compagni di squadra dell'Aurora Calcio Olgiate, tra i tanti, hanno espresso il proprio dolore per il ragazzo, che vestiva la maglia numero 9 ed era il "bomber" della compagine: "Ti vediamo ancora giocare in campo con noi e la maglia 9 giallorossa" hanno scritto pubblicando su Facebook un collage, con le foto di Thomas sorridente.