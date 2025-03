Tamponamento a catena sulla Ct-Sr, auto schiacciata tra due camion: muore una 24enne di Belpasso

Catania - Grave incidente stradale questa mattina sulla Catania-Siracusa, dove un tamponamento a catena ha causato una vittima e diversi feriti oltre a lunghissime code in direzione del capoluogo aretuseo. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte almeno cinque automobili e due mezzi pesanti: un’utilitaria è rimasta schiacciata tra i due camion. Nell’utilitaria – una Toyota Aigo bianca – c’era una 24enne, originaria di Belpasso (Catania), che ha perso la vita. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Catania dai mezzi di soccorso intervenuti sul posto, dove c’è stato bisogno anche dell’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere accartocciate dei mezzi coinvolti e mettere in sicurezza la corsia dell’autostrada. Il traffico in direzione Siracusa è totalmente paralizzato. Sul posto anche la polizia stradale che ha chiuso il tratto di autostrada per accertare la dinamica dell’incidente.