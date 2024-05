Tamponamento a catena tra Giarre e Fiumefreddo, grave una donna

Giarre, Catania - Grave incidente stradale sull’autostrada A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione di Messina. Coinvolti nel sinistro – si tratterebbe di un tamponamento a catena – tre veicoli: due autovetture e un autoarticolato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui ambulanze del 118, vigili del fuoco e Polstrada di Giardini Naxos. A causa della gravità delle sue condizioni, una donna ferita nell’incidente è stata trasportata in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso.