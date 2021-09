Tenta di soffocare la madre e aggredisce il padre: arrestato recidivo

Catania - Un 35enne catanese è stato arrestato per maltrattamenti sui genitori: vessazioni, minacce di “morte tra atroci sofferenze” e aggressioni fisiche quotidiane nei confronti del padre e della madre di 63 e 60 anni. L'uomo, tossicodipendente e già condannato due volte per lo stesso reato, in un’occasione ha anche tentato di soffocare la madre premendole un cuscino contro il viso e bloccandole il polso. I genitori sono stati costretti a lasciare la casa, non comunicando al figlio il nuovo indirizzo: temendo per la loro incolumità, alla fine l'hanno denunciato ai carabinieri.