Tenta suicidio lanciandosi in mare in auto il re dell'auto Salvatore Luca

Gela - E’ finito in mare a bordo della sua Opel Agila. L’imprenditore Salvatore Luca, settanta anni, fondatore della Lucauto di Gela, importante autosalone finito da due anni a questa parte in amministrazione giudiziaria per vicende legate a infiltrazioni malavitose, ha tentato il suicidio al porto rifugio di Gela, oggi intorno alle 15. Si sarebbe diretto intenzionalmente sul posto per poi dirigere la corsa della vettura in mare.

Pare che l'uomo, dopo essere finito in mare, sia riuscito a sfondare il finestrino lato guida, divincolandosi dall'auto. Una scena da film. L'uomo è stato tratto in salvo e trasferito in ospedale. Sul posto, capitaneria di porto, sanitari, polizia e carabinieri. L’auto è stata recuperata.