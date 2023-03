Tentato furto con scasso in una gioielleria nel cuore di Scicli

Scicli - Tentato furto con scasso, nella notte tra venerdì e sabato, nella centralissima piazza Busacca a Scicli. I malviventi, questa volta, hanno preso di mira una gioielleria e stavano riuscendo nell’intento se non fosse scattato l’allarme che li ha fatti fuggire a gambe levate. Si trattava di professionisti che, incuranti del fatto che stavano agendo in una zona centralissima della città, si erano adoperati sino a quel momento con la saracinesca, tagliandone un pezzo, proprio per evitare che la sirena potesse suonare.

E' la stessa banda che ha agito da Bruno Euronics?