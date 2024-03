Tentato furto nella chiesa di Santa Maria a Modica

Modica - Tentato furto, nella notte di domenica, nella chiesa di Santa Maria di Betlemme a Modica. I ladri hanno danneggiato una delle porte della chiesa ma hanno desistito, probabilmente per l'arrivo di qualcuno nella zona di via Marchesa Tedeschi.

L'episodio è l'ultimo di una serie di furti consumati, in pochi giorni, nel Ragusano. I ladri, infatti, hanno già preso di mira quattro chiese a Ragusa, una a Donnalucata, e una a Pedalino, nel Comisano, oltre che a Vittoria. Una situazione diventata preoccupante, tanto da spingere il vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, a lanciare l’allarme, definendo ciò che succedendo una vera e propria “emergenza sociale”, non solo una questione di ordine pubblico. Ora, il tentativo di furto a Modica che, fino a questo momento, non era stata presa di mira da quella che sembra una banda specializzata nei furti a danno delle chiese.

Le comunità religiose chiedono maggiori controlli mentre c'è chi si organizza per aumentare la vigilanza anche con iniziative di privati. L'appello è rivolto, naturalmente, alle forze dell'ordine ma anche ai cittadini affinchè segnalino a Carabinieri e Polizia persone sospette.