Noto - E’ in fin di vita, ricoverato in ospedale a Catania, un minore, residente a Noto, raggiunto alla testa da un colpo di pistola. L'agguato si è verificato in via Platone, mercoledì 1 dicembre, quando la vittima era in macchina, insieme ad alcuni familiari.

Il colpo d’arma da fuoco è stato esploso nel quartiere dei caminanti, gruppo nomade stanziale a Noto.

In un primo momento il ragazzo era stato ricoverato in ospedale ad Avola, dopo è stato disposto il trasferimento a Catania.