Tentato stupro, parla il 94enne eroe di Scicli. VD

Milano - Ha sentito le urla della sua vicina di casa, aggredita sul pianerottolo e lʼha salvata da un tentativo di stupro. Coraggio e sangue freddo, quello dimostrato da"Bruno, un cacciatore di 94 anni che ha preso la scacciacani e lʼha puntata contro lʼaggressore della donna, fino allʼarrivo dei carabinieri. A finire in manette, un uomo di 23 anni originario del Gambia"arrestato ieri a Milano"con lʼaccusa di violenza sessuale. Poco dopo le 18 la donna, dopo essere rientrata in casa nella sua abitazione nei pressi di via Washington, nella zona Ovest del capoluogo lombardo, è stata assalita dal 23enne che l’ha costretta a farlo entrare in casa.

