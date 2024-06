Termoculla a fuoco, reparto Ostetricia e Ginecologia evacuato

Acireale - I Vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa per un incendio al terzo piano dell’ospedale Santa Venera e Santa Marta di Acireale che ospita il reparto di Ostetricia e ginecologia. I pompieri, del locale distaccamento e del comando provinciale di Catania, hanno messo in sicurezza gli ambienti ed evacuato precauzionalmente le persone che si trovavano nel reparto che era stato invaso dai fumi prodotti dal rogo. L’incendio si è verosimilmente originato da una termoculla. Non sono stati segnalati feriti intossicati tra il personale sanitario in servizio e i degenti.