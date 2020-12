Terremoto a Catania, il VIDEO ricordo dei vigili del fuoco due anni dopo

Catania - “La notte del 26 dicembre di due anni fa il sisma a Catania –-. Nelle ore successive al terremoto i vigili del fuoco salvarono 30 persone bloccate in casa dalle macerie, a fine emergenza furono 1.700 gli interventi per la messa in sicurezza di edifici lesionati”. Lo scrive il Viminale sul suo profilo Twitter, condividendo con l’hastag #pernondimenticare il video realizzato oggi dai pompieri per ricordare l’evento.

Alle ore 03:19:14 del 26 dicembre una scossa di terremoto della durata di circa 10-12 secondi con magnitudo 4,9 su scala Richter ed epicentro a Viagrande, colpì in particolare Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. All'evento principale fecero seguito altre scosse di minor intensità, collegate all'attivazione della faglia del vulcano, che terminò la fase eruttiva il 29 dicembre. La scossa fu avvertita in gran parte della provincia etnea, scatenando il panico nella popolazione. A Fleri, frazione di Zafferana, crollò una palazzina dalla quale furono estratte vive due persone, una delle quali morirà due settimane dopo. Gli sfollati furono almeno 1.115.