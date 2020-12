Modica - Terremoto. Molte persone sono fuggite da casa in auto portando le coperte per la notte. La foto di Ragusanews mostra il piazzale Fabrizio a Modica Sorda dove decine di auto sono parcheggiate per la nottata.

I mobili si sono mossi e la gente si è spaventata. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato distintamente avvertito anche nel Catanese e lievemente fino a Palermo (a circa 300 chilometri dall'area interessata direttamente).