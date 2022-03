Terremoto a Napoli, gente in strada

Napoli - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi nella città di Napoli. Il sisma si è verficato intorno alle ore 15.15 in zona Campi Flegrei. La scossa, della durata di circa 4 secondi, ha spaventato la popolazione che si è riversata in strada. Il terremoto è stato avvertito distintamente nell'area occidentale della città, in zone limitrofe ai Campi Flegrei come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, ma anche a Quarto.