Terremoto a Perugia

Perugia - Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Perugia. La scossa, intensa, è stata avvertita in diverse zone dell’Umbria e della Toscana. Secondo le prime informazioni dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4.4. Al momento non si registrano danni a persone o cose. La Protezione civile sta verificando tra i comuni del territorio eventuali conseguenze.

Il terremoto è avvenuto alle 16.05 secondo quanto scrive su Twitter l’Ingv, ed è stato registrato a una profondità di 2 chilometri, con epicentro a Umbertide. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Toscana : il presidente della regione Eugenio Giani ha infatti scritto su Facebook che il terremoto è stato avvertito nelle province di Arezzo e Siena. A Perugia la situazione sembra tranquilla: dopo la scossa centinaia di persone sono scese in strada; ma ora, come anche mostrano le immagini delle webcam in diretta, pare essere tornata la calma.

«Al momento sono giunte alla sala operativa solo richieste di informazioni, non segnalazione di danni». Lo rendono noto i Vigili del fuoco. Squadre «in ricognizione» sul territorio.