Terremoto a Siena di magnitudo 3

Siena - La terra è tremata di nuovo nel Senese. A distanza di quattro giorni dallo sciame sismico che aveva segnato l’area compresa tra il capoluogo e la Valdarbia, con oltre 30 scosse registrate, alle 12.28 c’è stato un altro movimento di 3 gradi di magnitudo. Durato appena pochi secondi. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a nord ovest di Monteroni d’Arbia, a una profondità di 7 chilometri. Alcune scuole di Siena sono state momentaneamente evacuate e l'istituto Caselli ha disposto la chiusura per oggi.

L’intensità è stata minore al picco massimo toccato domenica scorsa, quando la punta era stata di 3.2 gradi. Quella arrivò in tarda serata è il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, decise di chiudere le scuole il giorno successive. Così anche gli altri primi cittadini dei comuni limitrofi, così come i rettori delle due università. Al di là dell’apprensione, non si registrarono danni e il giorno successivo tutti gli edifici riaprirono regolarmente.