Terremoto a Viterbo

Viterbo - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 20.30 nei pressi di Onano, in provincia di Viterbo. Secondo i dati dell'istituto dell'Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo del sisma si attesta sui 3.1 gradi. Il terremoto è stato avvertito distintamente nei comuni della zona, sia in provincia di Viterbo che in quella di Grosseto. Non si registrano al momento danni a persone o cose.