Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita in tutta Napoli: magnitudo 4,4

Napoli - “Terribile". “Spaventosa”. Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita intorno all’1.25 ai Campi Flegrei e a Napoli, svegliando gran parte della popolazione e in tanti sono scesi in strada. La magnitudo è stata di 4,4, l’epicentro a Pozzuoli, dove i residenti hanno lasciato le loro abitazioni nel cuore della notte per riversarsi all’aperto sotto la pioggia battente. Dopo prima scossa ce ne sono state altre sei: la più forte di magnitudo 1.6, è stata registrata alle ore 1.40 sempre con epicentro l'area dei Campi Flegrei. L'ultima, alle 3.26, è stata di magnitudo 1.1.

"Dall'Osservatorio Vesuviano mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte", ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha deciso per la chiusura delle scuole. Scuole chiuse anche a Bagnoli e Fuorigrotta. Il forte sisma è stato avvertito in un'ampia area a ridosso del capoluogo partenopeo e per la prima volta in tutta la città di Napoli, oltre che in diverse aree della Campania. Gente in strada anche nel comune di Portici.

La scossa avvertita stanotte ha raggiunto per intensità quella registrata il 20 maggio del 2024, considerata la più forte degli ultimi 40 anni nell'area flegrea, oltre a essere la più importante per magnitudo da quando il fenomeno del bradisismo ha ripreso con vigore a farsi sentire nell'area compresa tra Pozzuoli e Napoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Diomede Carafa, quartiere Bagnoli, dove è crollato un controsoffitto all’interno di un appartamento e una persona è rimasta bloccata in casa. “Esclusa la presenza altre persone coinvolte nel crollo di un controsoffitto nell’edificio – il post dei vigili su X – non grave la persona soccorsa. In corso 9 verifiche sugli edifici”. Secondo i vigili del fuoco, sommersi dalle telefonate da parte della popolazione impaurita, al momento si registrano per lo più cadute di calcinacci e alcuni casi di panico.