Terremoto Caserta tra 3.3 e 3.8. Sui social: «Ha tremato tutto, l'abbiamo sentita anche a Napoli»

Caserta - ​Forte scossa di terremoto a Caserta oggi alle 7.33 del mattino. Secondo l'Ingv la magnitudo è di 3.6. Migliaia di persone sono state svegliate dalla scossa: «Ha tremato tutto, l'abbiamo sentita anche a Napoli», si legge sui social.

L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato localizzato a Roccamonfina, in provincia di Caserta, a due chilometri di profondità. Il terremoto è avvenuto alle 7.33 del mattino, quando in molti dovevano ancora svegliarsi. Non sono ancora presenti informazioni su eventuali danni a cose o persone, diverse le chiamate ai servizi di emergenza per segnalare la scossa.