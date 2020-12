Terremoto, cittadini in fuga: paura per nuove scosse, Etna in fiamme VIDEO

Ragusa - Una scossa forte, lunghissima, avvertita nitidamente non solo nella provincia iblea ma in tutta la Sicilia orientale. I lettori ci raccontano di mobili e pareti che hanno sussultato, e di cittadini schizzati fuori dalle abitazioni in preda al panico, per fuggire in macchina in piazzali e parcheggi all’aperto, dove evitare i crolli. La scossa - avvenuta poco prima delle 21.30 - è stata violenta, apparendo all'inizio anche superiore ai 4.4 gradi di magnitudo della scala Richter attestati poi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (quello in centro Italia del 2016 arrivò a 6). Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e Gela i comuni piu' vicini all'epicentro, localizzato nella costa ragusana, a una profondità di 30 chilometri. La paura non è finita perché si attendono ora le scosse di assestamento.

"Da Catania (terzo piano) qui avvertito fortissimo e anche lunghissimo, mi è sembrato durasse almeno mezzo minuto se non di più, oscillava tutta la parete attrezzata e sono caduti alcuni oggetti, gatti atterriti sono corsi a nascondersi" scrive un utente su Twitter. Al momento il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, afferma che non sono stati segnalati danni, nè a cose nè a persone: "Siamo in giro per la città per fare dei sopralluoghi e delle verifiche, abbiamo una chat tra sindaci e per ora nessuno segnala feriti o danni, fortunatamente”. Il governatore Nello Musumeci è in stretto contatto con il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, e con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze. In Rete, intano, iniziano circolare i video dei palazzi che tremano e dell'Etna, risvegliato dalla scossa.

Articolo in aggiornamento...