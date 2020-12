Terremoto in Sicilia, mentre l'Etna è in fiamme. FOTO

I due eventi sono slegati, e il terremoto di magnitudo 4,4 registrato in provincia di Ragusa e avvertito in buona parte della Sicilia non è collegato all'eruzione dell'Etna, quanto piuttosto alla faglia siculo-maltese. Ma nell'immaginario di molti le foto dell'Etna infuocato e in eruzione si sono giustapposte a quelle della fuga delle persone in strada per colpa del terremoto. Vi proponiamo le immagini più impressionanti del vulcano.

“Assolutamente no“, è stata la risposta all’AGI di Stefano Branca, direttore dell’Ingv di Catania, quando gli è stato chiesto se esista una relazione con l’eruzione. “Dal punto di vista della magnitudo – ha aggiunto – non è stato significativo, poichè profondissimo (circa 30 km). Siamo in presenza dello spostamento della placca africana, che si muove di un millimetro l’anno. E’ la dinamica della crosta terrestre“.

Il sisma di stasera è stato infatti determinato dallo spostamento millimetrico della placca africana. “Il guscio più esterno della Terra chiamato litosfera – spiega il sito dell’Ingv in una rubrica di approfondimento – è composto da diversi frammenti che vengono chiamati placche. Queste placche sono in movimento, per cui i loro bordi sono soggetti a scorrimento, trazione o compressione. Laddove avviene compressione, puo’ accadere che una delle due placche scorra al di sotto dell’altra. Questo processo si chiama subduzione e genera terremoti, talvolta anche molto forti, sia per l’attrito all’interfaccia tra le due placche, sia per le deformazioni cui sono soggette entrambe le placche. Dal punto di vista geologico, l’Italia è in gran parte il frutto della subduzione della placca africana al di sotto della placca europea, con conseguente deformazione e sollevamento dei sedimenti che si trovavano sul fondale oceanico e sul margine continentale“.