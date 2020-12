Terremoto in Veneto, ma l'epicentro è in Croazia. Sisma avvertito a Napoli

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito la Croazia. L’epicentro, secondo le prime informazioni, si troverebbe a un centinaio di chilometri da Zagabria. Le stime preliminari parlano di una scossa di grado superiore a 6. L’agenzia Reuters, citando il GFZ — centro tedesco di ricerca sulle geoscienze — parla di una magnitudo provvisoria di grado 6,4.

I danni — secondo i primi report — sarebbero ingenti. Nella giornata di ieri, l’area è stata interessata da altre scosse, meno violente. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Nord Est dell’Italia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Moltissimi utenti hanno scritto su Twitter, da Trieste a Venezia, fino a Milano e a Bormio.

La forte scossa di terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.22 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e qualcuno persino a Bologna, Ancona, Pescara ai Castelli Romani e a Napoli. La magnitudo del terremoto è stata di 6.3 con epicentro vicino Zagabria (ieri un'altra scossa di 5.2). Il sisma è stato avvertito distintamente in particolare sulla dorsale Adriatica italiana e nei Balcani. L'epicentro del forte terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. Profondità di soli 10 chilometri.. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 12.24 nei pressi di Hinje in Slovenia, a 126 chilometri da San Dorligo della Valle (Trieste). Secondo le rilevazioni preliminari diffuse dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il sisma si è verificato a una profondità di 18 chilometri. Il terremoto di oggi in Croazia è stato avvertito molto chiaramente anche nella capitale Zagabria, dove è saltata l'erogazione di energia elettrica, e la popolazione è impaurita. La città fu colpita il 22 marzo scorso da in forte sisma di magnitudo 5.5 con gravi danni materiali. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia. Le autorità locali a Zagabria hanno invitato la popolazione a raggiungere luoghi all'aperto e a evitare di stare vicino a edifici in pericolo di crollo.

Scossa avvertita anche a Napoli

La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Utenti riferiscono di averla sentita anche nella zona dei castelli romani. l terremoto è stato avvertito anche a Bolzano. Paura anche in alcuni quartieri di Napoli, dove ai piani alti delle abitazioni delle zone collinari i lampadari hanno oscillato a lungo. In Veneto sono diverse le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco che al momento però non registrano danni a cose o strutture.