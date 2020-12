Terremoto nel catanese, magnitudo 3,5. Le scosse sono 11

Ragalna - Terremoto il 31 dicembre nel catanese. Il sisma, di magnitudo 3,5 gradi, ha avuto l'epicentro a Ragalna. E' stato avvertito alle 21,28 e 21,30. Altra scossa alle 21,58, di magnitudo 3,5.

E' in atto uno sciame sismico sull'Etna. A partire dalle ore 20.59 si sono susseguite scosse sismiche di intensità crescente con epicentro 3 km a Nord Est da Ragalna, nell’area etnea. La scossa più forte di 3.5 della scala Richter. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, non si segnalano danni né a cose né a persone. Le scosse sono state 11 in due ore.

Nuove scosse alle 22,51, e una più forte delle altre alle 22,54, intorno ai 4 gradi di magnitudo.