Terremoto nel messinese, magnitudo 3,7

Floresta, Messina - A una settimana esatta dal terremoto che ha avuto come epicentro Mazzarrone, e di magnitudo 4,1, la terra torna a tremare in Sicilia. Il sisma stavolta ha avuto come epicentro Floresta, nel messinese. La magnitudo rileva è di 3,7 gradi. Il sisma è stato registrato stasera alle 19,19.

