Ancona - Stamattina c’è stata una scossa di terremoto nelle Marche, alle 7:07. Secondo la stima di Ingv la magnitudo è stata di 5.7 e l’epicentro nella costa marchigiana pesarese a una profondità di 8 chilometri.

Terremoto nel Centro Italia al largo di Ancona

La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese. È stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

Due scosse

Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi.

Avvertito anche a Roma

La scossa di terremoto avvertita nelle regioni del Centro Italia e anche in Emilia Romagna è stata sentita anche a Roma poco dopo le ore 7 di questa mattina. Avvertita in Trentino-Alto Adige

E' stata avvertita anche in Trentino-Alto Adige la scossa di terremoto con epicentro nel Marchigiano. Non si segnalano danni. La scossa di magnitudo ML 5.7 è stata registrata alle 07:07.