Terza valigia con resti umani ritrovata a Firenze, è tornato il Mostro?

Firenze - Non ha fine l'orrore dei resti umani ritrovati nei campi coltivati attorno al capoluogo toscano, tra il carcere di Sollicciano e la Firenze-Pisa-Livorno. Solo quattro giorni avevamo dato la notizia della scoperta di una valigia rigida contenenti resti saponificati di un adulto ucciso con una coltellata alla gola, la cui identità è tuttora ignota. Da allora ne sono state trovate altre due, tutte contenenti resti umani. L’ultima ieri sera, e stavolta il corpo è quello di una donna. Le vittime sono dunque diverse: è l’unica cosa che sono riusciti a capire finora i carabinieri, in quello che sta diventando un macabro giallo.

Anche stamattina i militari hanno ripreso a setacciare con i cani l’intera area, adibita a coltivazione, temendo nasconda un cimitero di valigie. L’ultimo ritrovamento è avvenuto a ridosso della superstrada, alla base della sopraelevata, da dove la valigia è stata probabilmente gettata, non distante recinzione posteriore della casa circondariale. Il sospetto è che gli omicidi si collochino in uno stesso contesto delittuoso. Della prima vittima si sa solo che è un uomo tra i 40 e i 60 anni, bianco, deceduto da 6 mesi a due anni indietro rispetto al ritrovamento del cadavere. Le analisi continuano per dare un nome anche agli altri due.