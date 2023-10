Tifoso del Vittoria Calcio picchiato e rapinato

Mascalucia, Catania - Un tifoso del Vittoria, che aveva seguito la squadra nella trasferta sul campo del Mascalucia con la moglie edì il figlio, al termine della partita è stato circondato da una ventina di facinorosi incappucciati e armati di bastone, che lo hanno picchiato e rapinato di contante e telefonino. L’episodio di violenza è stato reso noto dalla dirigenza del Vittoria Calcio, che precisa come gli aggressori non siano in alcun modo riconducibili alla tifoseria locale.

L’aggressione si è verificata sotto gli occhi atterriti del figlio e della moglie della vittima, che ha riportato contusioni. Del fatto sono state informate le forze dell’ordine.