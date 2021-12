Tindaro e Antonio Balletta, papà e figlio muoiono lo stesso giorno

Librizzi, Me - I loro cuori hanno smesso di battere a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Prima il papà, Tindaro Balletta, ricoverato da diverse settimane all'ospedale "Fogliani" di Milazzo: si è spento nella mattinata di lunedì. Poi il figlio Antonio, vicepresidente del consiglio comunale di Librizzi, che dopo un malore improvviso è stato portato d'urgenza all'ospedale di Patti: in serata non ce l'ha fatta. Una tragedia che ha sconvolto il comune di Librizzi e il mondo della politica. Antonio Balletta, infatti, era dove ricopriva anche la carica di . A ricordarlo anche il presidente della regione Nello Musumeci.

"Antonio non è più su questa Terra – ha scritto in un post su Facebook il governatore siciliano, Nello Musumeci -, un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele: è un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la comunità umana e politica di Diventerà Bellissima che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima". Sul palazzo comunale sventolano bandiere a mezz'asta oggi, giorno dei loro funerali: il sindaco Renato Di Blasi ha proclamato il lutto cittadino.