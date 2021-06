Tir perde carico di pietrame, bloccata autostrada Siracusa-Catania

Augusta - Traffico bloccato sull’autostrada Siracusa-Catania nel tratto compreso tra Augusta e Lentini, in direzione Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, un camion mentre era in marcia ha perso parte del carico di pietre, per cui è stato necessario chiudere per sicurezza quella porzione di autostrada.

Il pericolo che potessero verificarsi degli incidenti era troppo alto e così sono intervenuti i tecnici e gli operai che stanno provvedendo a ripulire il tratto: si sono formati dei lunghi incolonnamenti e con il caldo la situazione non è certamente facile per gli automobilisti.