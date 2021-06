Tir si ribalta in autostrada, blocca le due corsie

Giarre - Incidente stradale questa mattina attorno alle 6 in autostrada. Per cause da accertare l'autista di un Tir ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato adagiandosi su un fianco lungo l’autostrada A18 Catania Messina in direzione Messina, occupando diametralmente le due corsie, poco distante dall’uscita per Giarre. A causa del sinistro si registrano lunghe code per l'impossibilità di oltrepassare il mezzo che bloccato la circolazione

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente del tir, i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e agenti della polizia stradale.