Tir travolge auto e sfonda guard-rail sull'A29 FOTO

Carini, Pa – Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio sull’A29 Palermo-Mazara, dove un tir ha travolto un’auto che lo precedeva e ha poi sfondato le barriere protettive, finendo sulla carreggiata opposta. E’ successo all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini. La vettura è andata completamente distrutta e chi era alla guida è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e 118. Lunghe code sono tuttora in corso in entrambi i sensi di marcia. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente della macchina, il suo passeggero e l’autotrasportatore, ma non sono ancora state rese note le loro esatte condizioni. Per puro caso non sono rimasti coinvolti altri veicoli in transito sulle carreggiate.

Notizia in aggiornamento...