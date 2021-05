Tir va a fuoco in marcia sulla Ragusa-Catania

Francofonte - Un Tir è andato in fiamme mentre era in marcia e percorreva la superstrada Ragusa-Catania, in territorio di Fracofonte, nel siracusano. Forse un corto circuito la causa del sinistro. Sul posto la Polizia stradale, i pompieri e l’Anas, che hanno disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea della strada. L’autista è stato soccorso.