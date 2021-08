Tony Sciuto, l'assassino di Vanessa, si è impiccato

Catania - Antonino Sciuto, 38 anni, è stato trovato impiccato in un casolare dello zio in contrada Trigona, nelle campagne di Trecastagni. Da ieri notte il 38enne era in fuga dopo avere ucciso a colpi di pistola l’ex compagna Vanessa Zappalà, 26 anni, originaria proprio di Tecastagni, mentre passeggiava con tre amiche sul lungomare di Acitrezza. La caccia all'uomo si è diretta prima nel paese d'origine dell'assassino, San Giovanni La Punta, paese nel quale il giovane vendeva automobili. I militari hanno quindi allaragato il raggio delle ricerche ai comuni della cintura dell'Etna, con decine di posti di blocco e perquisizioni nelle abitazioni dei parenti piu' stretti e degli amici.

Sciuto, detto Tony dagli amici, era scappato da Aci Trezza con un'auto del concessionario in cui lavorava. Erano le tre passate e poco prima aveva ucciso Vanessa, con cui aveva avuto una relazione complicata per la sua gelosia malata e i continui attacchi di stalking nei suoi confronti, tanto che lei più volte aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. A un certo punto si è creduto anche che potesse tentare di lasciare la Sicilia e l'Italia, imbarcandosi su un traghetto. Fino alla scoperta del suo cadavere, questo pomeriggio. I militari hanno trovato l'auto con cui aveva fatto perdere le tracce posteggiata nelle vicinanze.

Scarcerato a giugno dal Gip, nei suoi confronti era stato emesso un ordine di divieto di avvicinamento alla ragazza, che non è servito a fermarne la follia omicida. Una tragedia annunciata, come riferito dalle amiche della vittima, che piu' volte avevano messo in guardia Vanessa, ma anche da alcuni inquietanti messaggi postati da Sciuto sul suo profilo social, che alleghiamo nella gallery. Già nel 2017 diffondeva un'immagine dove un ragazzo con la scritta ‘I love you’ sulla schiena puntava una pistola alla testa di una ragazza. Negli anni ne seguono altri, con frasi come “I migliori inizi capitano dopo i peggiori finali” oppure “Non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto”, tratta dal film ‘Scarface’.

Notizia in aggiornamento...