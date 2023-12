Topi d'auto nella zona Nunziata a Ragusa

Ragusa - I topi d’auto sono tornati a prendere di mira la zona della Nunziata, alla periferia di Ragusa.

“L’ultima denuncia in questo senso – racconta Mario Chiavola, di Ragusa in Movimento – ci è arrivata da una ragazza che si è vista rompere il finestrino laterale e rubare una borsa contenuta all’interno dell’abitacolo. Non c’erano soldi però il danno all’auto è stato fatto.”