Torino, picchia la moglie con in braccio il bimbo di due anni

Torino - Aggredisce la moglie con il figlioletto di soli due anni in braccio. L'episodio di violenza è avvenuto in un appartamento nel quartiere Pozzo Strada, ma la donna è riuscita a chiamare il 112. Il marito, 36enne peruviano, dopo una lite, l'ha prima insultata e poi l'ha aggredita fisicamente, nonostante lei avesse in braccio il piccolo. Quando è arrivata all'ospedale Maria Vittoria, la donna aveva diverse lesioni sul corpo. Anche il bimbo è stato trattenuto in osservazione, mentre il marito è stato arrestato per maltrattamenti.

Non è finita: sempre nel capoluogo piemontese ieri si è consumata un’altra violenza su una donna, picchiata dal compagno italiano. Anche in questo caso la vittima è riuscita a chiamare la polizia e quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa, in piazza Bengasi, lui si è lanciato dalla finestra del quinto piano, finendo su un tetto vicino all'abitazione: ora è grave in ospedale, dov’è ricoverato in codice rosso. La donna aveva già chiesto una volta l'intervento delle forze dell'ordine per fermare l’uomo, che aveva precedenti specifici per maltrattamenti nei confronti di un'altra vittima.