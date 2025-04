Torino, scoperta sorprendente in piazza San Carlo: rinvenuta una palla di cannone del ‘700

Torino - Un proiettile d’artiglieria, con ogni probabilità risalente all’assedio francese del 1706. È il «regalo» emerso dai lavori di restauro dei portici di palazzo Barbaroux a Torino. All’altezza del civico 217 della centralissima e elegante piazza San Carlo, sopra il bar Mokita, è stata trovata una palla di cannone. Una scoperta casuale, dovuta alla rimozione dell’intonaco sotto i portici. E così gli operai al lavoro si sono trovati di fronte ad un reperto storico di cui nessuno era ancora a conoscenza.

In città sono infatti censiti 16 colpi di cannone incastonati in edifici storici, tre dei quali in piazza San Carlo. Un numero aumentato di un’unità con il recente ritrovamento.