Vittoria - Sono tornati. E, purtroppo, continuano a causare danni. Sono i ladri che in pieno centro storico non fanno registrare più alcun tipo di remora e, anzi, svuotano le vetrine. E’ quanto accaduto ieri in mattinata al negozio di regali Samsara di via Bixio-via Carlo Alberto. Proprio qui, in via Carlo Alberto, è stata sfondata una teca in vetro e rubato quello che c’era all’interno.

A esprimere preoccupazione è il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo.