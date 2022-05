Traffico di droga, 11 arresti tra Ragusa e Vittoria

Ragusa - Importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa in corso dalle prime ore di questa mattina nei territori dei comuni di Ragusa e Vittoria per l’esecuzione di 11 arresti a carico di altrettanti soggetti coinvolti nella gestione di un traffico di stupefacenti sul capoluogo ibleo e provincia. Complessivamente impiegati 75 militari unitamente a due unità cinofile e ad una squadra dei Carabinieri Cacciatori di Sicilia impegnati in perquisizioni e sequestri ancora in corso.

Notizia in aggiornamento...