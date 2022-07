Traffico di esseri umani e terrorismo, arresti anche a Ragusa VIDEO

Ragusa - C'è anche Ragusa tra le province siciliane in cui la Guardia di Finanza ha arrestato stamani 10 persone, ritenute componenti di una banda criminale transazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con collegamenti con ambienti del terrorismo internazionale. Gli altri Comandi interessati dall'operazione sono quelli di Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Messina e Siena, in Toscana. Le indagini hanno dimostrato la capacità dell'associazione a delinquere di offrire, nel traffico di esseri umani, nuovi “servizi” volti a rendere le traversate più sicure e a garantire la non identificazione dei soggetti sbarcati da parte delle autorità, in cambio di pedaggi molto piu' cari, che hanno consentito ai membri della banda lauti guadagni.

L’attività criminale non si concludeva con lo sbarco ma comprendeva nel pacchetto successive forme di assistenza volte ad assicurare la permanenza illegale dei migranti in Italia quali la sottrazione ai controlli delle forze di polizia, l’ospitalità presso abitazioni sicure o la fuga dai centri di accoglienza. In una circostanza, è stato anche accertato che l’organizzazione ha nascosto nel trapanese, e poi aiutato a fuggire in Tunisia, un uomo collegato con ambienti terroristici, destinatario di un mandato di cattura europeo spiccato dalla Germania, perché responsabile di un tentato omicidio a Lipsia nel 2020.